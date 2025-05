Praça em frente à Igreja Matriz passa a se chamar Padre Albino Ângelo Busato

Foi aprovado por unanimidade, durante sessão ordinária realizada na segunda-feira, 12, o projeto de lei que altera o nome da Praça Tenente Bins para “Praça Padre Albino Ângelo Busato”. A área está localizada em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, no centro de Tenente Portela.

A proposta foi apresentada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Mauro Ludwig, e contou com amplo apoio da comunidade, que acompanhou a sessão no plenário.

Durante a votação, foram destacados diversos aspectos da trajetória do Padre Albino, especialmente sua atuação no processo de emancipação de Tenente Portela e sua contribuição para o desenvolvimento social e espiritual do município. O atual pároco, Padre Luiz Afonso dos Santos, e o professor aposentado Juraci Castamann participaram da sessão e apresentaram relatos sobre o trabalho do homenageado, incluindo seu envolvimento direto na construção da Igreja Matriz.

A alteração no nome também será refletida em futuras sinalizações e registros oficiais do município.

“A homenagem reconhece a dedicação e o legado do Padre Albino, que foi um dos protagonistas na história de nossa cidade”, afirmou o presidente do Legislativo, Mauro Ludwig.

A mudança no nome da praça simboliza o reconhecimento público ao papel desempenhado pelo religioso na consolidação da comunidade local. O espaço, já considerado um ponto de referência no município, passa agora a homenagear uma figura que contribuiu significativamente para sua formação.