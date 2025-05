Caminhão baú de Três Passos pega fogo na RSC-472

Na tarde de quinta-feira, 15, um caminhão baú de uma empresa de flores e plantas de Três Passos pegou fogo na RSC-472, em Tenente Portela.

As chamas atingiram a cabine do veículo, pertencente à Floricultura Horti Sommer, por volta das 14 horas. O incêndio teria iniciado na região do motor, possivelmente devido a uma pane elétrica. A cabine foi completamente destruída pelo fogo.

Embora o compartimento de carga – onde estavam as plantas – não tenha sido atingido diretamente pelas chamas, estima-se que a perda seja total em razão da exposição à fumaça e ao calor intenso.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados e realizaram o combate ao incêndio, seguido do rescaldo da área.

O trânsito no local ficou lento durante o atendimento, mas não chegou a ser interrompido. O motorista do caminhão não se feriu.

Com informações MB Notícias e Portela Online