Ginásio do Miraguai recebe o nome de Professor Tiago Rodrigues em homenagem póstuma

A Câmara Municipal de Tenente Portela aprovou por unanimidade o projeto de lei que altera o nome do Ginásio do Miraguai para "Centro Municipal de Esportes Professor Tiago Rodrigues". A sessão, realizada na segunda-feira, 12, foi marcada por emoção e contou com a presença de familiares, amigos, ex-alunos e representantes do esporte local.

A proposta, de autoria da vereadora Luísa Silva Barth (MDB), prestou uma homenagem póstuma ao treinador Tiago Rodrigues, falecido neste ano em um acidente de trânsito. A iniciativa recebeu apoio unânime dos demais parlamentares.

Durante a votação, os vereadores destacaram a trajetória de Tiago como professor e técnico das categorias de base do Esporte Clube Miraguai, além de seu trabalho à frente do time feminino Gurias do Yucumã. Sua dedicação ao esporte e à formação de jovens atletas foi amplamente reconhecida pelos presentes.

O gesto simboliza o respeito da comunidade por sua atuação marcante e pelo legado deixado no esporte local.

Ao final da sessão, a lei foi entregue simbolicamente à família do homenageado, como forma de registrar o reconhecimento oficial do município. O ginásio, importante espaço esportivo de Tenente Portela, passa a carregar o nome de quem contribuiu significativamente para o fortalecimento do esporte na cidade.