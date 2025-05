Sicoob inaugura o Chimarródromo

Venha celebrar conosco este momento especial, que reforça o compromisso da Sicoob com as raízes e os valores da nossa terra.

O evento acontecerá no dia 21 de maio, às 14h30, na Praça Tenente Bins, em Tenente Portela. O Chimarródromo foi idealizado para ser um local de convivência, onde o sabor e a cultura do chimarrão poderão ser apreciados em um ambiente acolhedor e convidativo.

O Sicoob tem a alegria de convidar toda a comunidade para a inauguração do Chimarródromo, um espaço especialmente dedicado à valorização da tradição gaúcha, ao encontro entre amigos e ao bom chimarrão.

