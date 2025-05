Política de Proteção à Trajetória dos Estudantes é apresentada em evento com educadores na cidade de Ijuí

Com a proposta de mobilizar a agenda educacional, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou um evento de apresentação da Política de Proteção à Trajetória dos Estudantes, nesta sexta-feira (16/5). O encontro ocorreu em Ijuí, sede da 36ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), reunindocerca de600 diretores e orientadores das mais de 300 escolas estaduais do Polo 3, que abrange a Região Noroeste.

Aprogramação contou com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira, e do subsecretário-adjunto de Governança e Gestão, Marcelo Brizolim, que abordaram os detalhes sobre a nova política.Acerimônia também foi conduzida pelos estudantes Pedro Cavalini Ávila e Bianca Ottonelli Preto, ambos da Escola Estadual de Ensino Médio Ruy Barbosa, de Ijuí.Osdois são líderes escolares e integram o Conselho de Participação Estudantil da Seduc. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

As atividades ocorreram no auditório da Unijuí. No espaço, que estava lotado, a plateia acompanhou momentos de reflexão e de trocas de experiências, além de ser surpreendida por uma apresentação musical. Representantes do 3º ano da Ruy Barbosa e dois estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ruyzinho interpretaram a canção “Construindo Juntos o Amanhã”. Com um tom de esperança e motivação e usando as cores do Rio Grande do Sul, a música deu início ao evento.

Em seguida, Raquel e Brizolim detalharam as diretrizes, ferramentas e protocolos que vão guiar a atuação das equipes escolares no acompanhamento das trajetórias dos alunos na Rede Estadual. A iniciativa foi desenvolvida com base em estudos técnicos, escuta ativa de educadores e experiências exitosas já em curso, tendo o objetivo de reduzir a evasão e o abandono escolar.

“É um projeto coletivo e inovador, com caráter preventivo, integral e que busca a equidade. Afinal, o direito à educação só se concretiza na aprendizagem. Se um aluno abandona a escola, esse direito não é garantido. Por isso, precisamos de mecanismos que assegurem que cada estudante aprenda na idade certa, com acompanhamento e intervenções eficazes,” reforçou Raquel.

No encontro, participantes demonstraram engajamento e assumiram o compromisso de levar as orientações para suas escolas -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc

A política parte da compreensão de que a trajetória escolar envolve todo o percurso na rede de ensino, desde o ingresso até a conclusão da educação básica. Nesse sentido, a Seduc criou o Sistema de Proteção à Trajetória do Estudante, uma ferramenta que permite o registro de dados como frequência e infrequência dos alunos, motivos de afastamentos e histórico do estudante. Com o auxílio de inteligência artificial, o sistema identifica padrões e classifica o risco de abandono escolar em três níveis: médio (acima de 40%), alto (mais de 60%) e crítico (superior a 80%).

A partir dessa análise, as equipes diretivas têm a possibilidade de planejar e executar ações individualizadas, com base em protocolos que orientam o monitoramento conforme o perfil de cada estudante. O processo também está estruturado em um fluxo contínuo e progressivo, com estratégias que podem ser ajustadas a cada trimestre.

Ao longo do evento, diretores de diversas CREs subiram ao palco, onde tiveram a oportunidade de participar de forma ativa da programação, trazendo perguntas e contribuições. Os participantes demonstraram engajamento para a consolidação da política, assumindo o compromisso de levar as orientações para suas escolas.

Na fala de encerramento, Raquel ressaltou que o espírito de corresponsabilidade está na base da Política de Proteção à Trajetória dos Estudantes. “Estamos aqui para cuidar de trajetórias que são únicas, complexas e que precisam do nosso olhar atento. Vivemos em um mundo em constante transformação, e a escola é o espaço onde preparamos nossos jovens para os desafios do futuro. Cada aluno da rede estadual é um diamante que precisa ser lapidado com cuidado, esforço e dedicação”, concluiu.