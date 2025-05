Desmatamento em Santa Catarina reduz 40% entre 2023 e 2024

Foto: Adrio Centeno/IMA

Santa Catarina voltou a ser destaque na redução do desmatamento em novo estudo nacional divulgado na última quinta-feira, 15. Conforme o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (RAD), elaborado pelo MapBiomas, em 2024 o estado apresentou uma queda de 39,9% na área desmatada, na comparação com o ano anterior. Com esse resultado, Santa Catarina alcançou 79% de redução no desmatamento nos últimos dois anos.

Essa queda é ainda mais significativa quando se observa que o bioma Mata Atlântica, que abrange todo o território catarinense, foi o único dos biomas brasileiros onde não ocorreu queda geral na área desmatada. Os dados do RAD 2024 apontam que o desmatamento na Mata Atlântica, em 2024, manteve-se estável, após uma queda de 55% entre 2022 e 2023. Ou seja, SC tem apresentado resultados melhores do que os registrados para o bioma em sua totalidade.

A queda no desmatamento em Santa Catarina também foi superior à registrada em âmbito nacional. No Brasil, que alcançou o segundo ano seguido de redução no desmatamento, a área total desmatada recuou 32,4% no ano passado, em relação a 2023.

“Nossas políticas públicas têm sido eficazes e o trabalho realizado pelos órgãos ambientais do Estado está fazendo a diferença. Seguiremos firmes nesse compromisso, conciliando crescimento econômico com preservação ambiental”, comenta o governador Jorginho Mello.

Para a presidente do IMA, Sheila Meirelles, esse resultado é fruto do trabalho sério e transparente que vem sendo desenvolvido pelo Instituto e pelos demais órgãos de fiscalização ambiental.

“Temos buscado alternativas para o aperfeiçoamento constante de todas as atividades do órgão, deste aquelas relacionadas à educação ambiental até as atividades de fiscalização, sempre com o objetivo de prestar um serviço de excelência à população catarinense e cumprir as metas traçadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina para a área ambiental”, disse. A presidente também destacou a importância do desenvolvimento de tecnologias inovadoras que apoiam as atividades técnicas. “Todas essas ações, em conjunto, têm demonstrado que é possível conciliar o avanço socioeconômico do estado e a preservação ambiental”, destaca Sheila.

Diferentes estudos

Nesta semana, também foi divulgado o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, levantamento coordenado pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e que também apontou queda no desmatamento em Santa Catarina . A diferença nas taxas de redução indicadas pelos dois estudos decorre de questões metodológicas e do recorte temporal. Enquanto o Atlas avalia dados do período entre julho de 2023 e junho de 2024, o RAD leva em consideração os 12 meses de 2024.

O MapBiomas

O MapBiomas é um projeto que envolve Organizações Não Governamentais (ONGs), universidades, laboratórios e startups de tecnologia que compila alertas de desmatamento emitidos por diferentes sistemas de detecção. Anualmente, como um dos seus resultados, é apresentado o Relatório Anual de Desmatamento. Esse documento consolida e analisa os alertas de desmatamento validados e refinados com imagens de alta resolução pelo MapBiomas Alerta.