Neste sábado, 17 , alguns dos alunos que integram a oficina de Taekwondo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), promovido pelo CRAS de Barra do Guarita, embarcaram em viagem para a Argentina, onde participarão de um Campeonato Internacional de Taekwondo.

