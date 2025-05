Governador Jorginho Mello solicita apoio da embaixadora brasileira em Washington diante da ameaça da gripe aviária

Foto: Divulgação / SECOM GOVSC

Durante a missão oficial a Washington, EUA, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, apresentou à embaixadora do Brasil, Maria Luiza Viotti, sua preocupação com os reflexos de um foco de influenza aviária confirmado no Rio Grande do Sul sobre as exportações nacionais de proteína animal — especialmente de aves. O registro do caso levou vários países a suspender temporariamente as compras do produto brasileiro.

O governador ressaltou que, embora o fato não tenha ocorrido em Santa Catarina — que mantém um dos sistemas de defesa sanitária mais rigorosos do mundo —, o embargo a todo o território brasileiro afeta diretamente a economia catarinense.

“A China já interrompeu as importações em nível nacional, o que coloca em risco milhares de empregos gerados por essa cadeia produtiva”, alertou Jorginho Mello. Ele pediu à embaixadora que intensifique o diálogo com o governo norte-americano e outros parceiros estratégicos para evitar que a crise se estenda a novos mercados.

