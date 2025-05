Administração Municipal realiza encascalhamento para Escola Osmar Hermann

O pedido para o encascalhamento de um terreno destinado ao estacionamento da comunidade escolar já era uma demanda antiga da Escola Osmar Hermann. A solicitação foi tema de requerimentos apresentados à Câmara de Vereadores em gestões anteriores e voltou a ser debatida na atual Legislatura, com novos pedidos protocolados por parlamentares nos primeiros meses do ano.

Segundo o prefeito Leonir Hartk (Neco) e o vice-prefeito Ricardo Fink, mesmo com a formalização dos pedidos no Legislativo, a solicitação já estava prevista no planejamento da atual gestão. Além da preparação do terreno para estacionamento, as melhorias incluíram também a entrada do campo de futebol, localizado nos fundos da escola.

Os trabalhos foram executados pela Secretaria Municipal de Obras, com a presença e acompanhamento do secretário da pasta, Erno Fenske, do vice-prefeito Ricardo, dos vereadores Nenê e Kauã, e de professores da escola.

O vice-prefeito Ricardo ressaltou que o serviço consistiu na aplicação de cascalho para criar uma base sólida e adequada ao tráfego de veículos. Antes do encascalhamento, o local passou por um processo de limpeza realizado pela Secretaria de Serviços Urbanos, sob responsabilidade da professora Cristie Becker.

