Município investe em frota e celebra avanços na gestão pública

O prefeito também mencionou outras ações em andamento, como a ampliação e adequação do Hospital Municipal e a construção do Centro Municipal de Convivência. “Vivemos um momento especial na história administrativa de Vista Gaúcha. Nossa comunidade está colhendo os frutos de um trabalho sério e comprometido”, concluiu.

“É isso que estamos fazendo em prol do povo vistagauchense: trabalhando de maneira firme e responsável. É uma alegria poder apresentar esses resultados para a comunidade”, afirmou Locatelli.

A entrega oficial ocorreu em frente à sede da Prefeitura. O prefeito destacou que os veículos já foram adquiridos com recursos próprios e estão totalmente pagos, resultado de um planejamento contínuo para aprimorar a estrutura de atendimento à população.

Na manhã de sexta-feira, 16, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, anunciou a incorporação de mais dois veículos zero quilômetro à frota municipal: uma van com 17 lugares, destinada à Secretaria Municipal de Educação, e uma caminhonete 4x4 modelo Ranger, que será utilizada para reforçar os serviços da Secretaria de Saúde.

