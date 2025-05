Secretaria da Cultura e Conexiones Creativas realizam Encontro de Territórios e Distritos Criativos e Culturais América-Europa

A Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do programa RS Criativo , e o Conexiones Creativas, trazem a Porto Alegre um evento que irá reunir gestores públicos de cultura, turismo e economia, empreendedores e entidades representativas da indústria criativa. O objetivo do 12° Encontro da Plataforma de Territórios e Distritos Criativos e Culturais América-Europa, que será realizado no dia 10 de junho, no Instituto Caldeira, é debater de que forma as políticas públicas podem apoiar a recuperação e o desenvolvimento sustentável de Territórios Criativos.

Já realizado em países como Chile, Canadá e Colômbia, o evento destaca as potencialidades dos Territórios Criativos como polos de desenvolvimento econômico. Com correalização do Instituto Caldeira e apoio institucional da Universidade Feevale e das prefeituras de Caxias do Sul, Porto Alegre e Santa Maria, a edição brasileira do encontro busca compartilhar experiências bem-sucedidas de Territórios e Distritos Criativos/Culturais na América Latina e na Europa, inspirando outros territórios a adotarem modelos similares. Além disso, pretende fortalecer o intercâmbio de conhecimento e experiências entre gestores e representantes governamentais nos temas centrais a serem abordados.

Entre as principais atividades previstas no evento destacam-se encontros entre líderes de Territórios e Distritos Culturais e Criativos da Europa e das Américas e a assinatura de um memorando de entendimento para fortalecer a cooperação entre essas regiões.

Como parte da programação também estão previstas, de 11 a 14 de junho, visitas técnicas em Territórios Criativos do Rio Grande do Sul e o estabelecimento de conexões com atores-chave locais. Uma comitiva composta pela plataforma Conexiones Creativas e convidados irá percorrer as regiões de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Santa Maria.

A agenda completa do evento será divulgada em breve e contará, ainda, com espaço dedicado ao intercâmbio de experiências e à discussão de uma agenda estratégica para os ecossistemas culturais e criativos.

O 12° Encontro da Plataforma de Territórios e Distritos Criativos e Culturais América-Europa é um evento gratuito. Os interessados podem fazer suas inscrições por meio do link . A Plataforma de Territórios e Distritos Culturais e Criativos é um programa concebido e liderado pela entidade internacional Conexiones Creativas. Ela congrega mais de 44 regiões da América e da Europa, todas com vocações e apostas significativas em torno de seus ecossistemas criativos e culturais.

Serviço

O quê:12° Encontro da Plataforma de Territórios e Distritos Criativos e Culturais América-Europa.

Quando:10 de junho de 2025, a partir das 8h (credenciamento seguido de welcome coffee).

Onde:Instituto Caldeira – rua Frederico Mentz, 1.606, Porto Alegre.

Entrada gratuita, com inscrições por meio do site .



O quê:visitas Técnicas em Territórios Criativos do Rio Grande do Sul.

Quando:11 a 14 de junho de 2025, a partir das 9h.

Onde:Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Santa Maria – o itinerário será divulgado em breve.