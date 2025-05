Governo do Rio Grande do Sul decreta estado de emergência em saúde animal em razão da influenza aviária

O Governo do Rio Grande do Sul declarou estado de emergência em saúde animal para controle de focos de influenza aviária de alta patogenicidade em municípios próximos do raio. O Decreto 58.169/2025 foi publicado no Diário Oficial do Estado deste sábado (17/5) e terá vigência por 60 dias.

A medida permite uma resposta mais rápida para combate aos focos de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) confirmados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em uma granja avícola de reprodução, em Montenegro, e outro em aves silvestres no Zoológico de Sapucaia do Sul .

O estado de emergência é válido nos municípios de Triunfo, Capela de Santana, Nova Santa Rita, Montenegro, Esteio, Canoas, Gravataí, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Cachoeirinha, Novo Hamburgo e Portão.