Governo inicia ações para contenção do foco de influenza aviária e vistoria 94 propriedades em Montenegro

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), iniciou as atividades de vigilância ativa e contenção de foco na região de Montenegro, onde houve um caso confirmado de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) em uma granja avícola de reprodução. Neste sábado (17/5), o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) vistoriou 94 propriedades de subsistência localizadas no raio do foco, sendo 27 na área perifocal (três quilômetros) e 67 na área e vigilância (dez quilômetros), além de uma granja de recria de aves - a única na área de vigilância.

Cinco barreiras sanitárias também foram instaladas neste sábado, com funcionamento 24 horas. Três no raio de três quilômetros, sendo uma de bloqueio, e mais duas barreiras no raio de dez quilômetros. “Hoje [sábado] foram oito equipes trabalhando a campo, com um efetivo de 59 servidores da Secretaria da Agricultura. Conseguimos visitar 90% das propriedades que ficam no raio de três quilômetros do foco, que era a prioridade das atividades iniciadas hoje”, afirmou a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), Rosane Collares.

Durante as atividades de vigilância, foi feita uma coleta em ave de subsistência. Todas as suspeitas da doença, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), por meio da Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária, pelo sistema e-Sisbravet ou pelo WhatsApp(51) 98445-2033.

Balanço de sábado (17/5)

Barreiras sanitárias

- 5 barreiras

- Área de foco (três quilômetros): 1 bloqueio e 2 barreiras sanitárias

- Área de vigilância: 2 barreiras sanitárias

Propriedades visitadas

- 67 propriedades e uma granja

- Área de foco (três quilômetros): 27 propriedades de subsistência

- Área de vigilância: 67 propriedades de subsistência e uma granja de recria de aves

Equipes envolvidas

- Servidores da Seapi: 59 entre fiscais estaduais agropecuários, técnicos agrícolas e outros cargos

- Servidores do Mapa: 2

- Servidores da Prefeitura de Montenegro: 5

- Servidores da Brigada Militar: 50

Confira a nota técnica sobre as ações da Seapi .