Prefeito assina edital de licitação para construção do Centro-Dia

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, assinou na sexta-feira, 16, o edital de publicação da licitação para a construção do Centro-Dia no município. A obra será licitada na modalidade de concorrência presencial, com sessão marcada para o dia 28 de maio. O investimento previsto é de R$ 1.117.774,70, sendo R$ 950 mil oriundos de repasse do Governo do Estado e o restante como contrapartida do município.

O ato de assinatura contou com a presença da secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Sala; da secretária de Assistência Social, Rosângela Fornari; e da secretária de Finanças, Jaqueline Balestrin.

O Centro-Dia será um espaço público voltado ao atendimento de idosos, oferecendo cuidados diurnos, atividades de convivência e suporte às famílias. A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão, o bem-estar e o fortalecimento de vínculos sociais.

Com a assinatura do edital, a administração municipal dá início ao processo de viabilização de uma estrutura essencial para a proteção social no município.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela