Scherer assume Prefeitura durante agenda oficial do prefeito em Brasília

Ao longo desta semana, o vice-prefeito de Tenente Portela, Claudenir Scherer, assumirá interinamente o cargo de chefe do Executivo municipal. A mudança ocorre em razão da viagem oficial do prefeito Rosemar Sala a Brasília.

O ato simbólico de transmissão do cargo foi realizado na sexta-feira, 16, no gabinete do prefeito, e contou com a presença de secretários e servidores municipais. A partir desta segunda-feira, 19, Scherer passa oficialmente a exercer as funções de prefeito em exercício.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela