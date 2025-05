Festival Cant’Arte emociona e revela talentos em Barra do Guarita

No sábado, 17, Barra do Guarita foi palco de mais uma edição do tradicional Festival Municipal de Música – Cant’Arte. O evento, marcado por emoção, talento e muita música, reuniu alunos que encantaram o público com apresentações memoráveis.

A música, com seu poder de despertar sentimentos e transportar a imaginação, foi a protagonista de uma noite especial, em que os participantes demonstraram dedicação e sensibilidade em cada interpretação. O festival reafirmou o compromisso da comunidade com a valorização da cultura e o incentivo aos jovens talentos locais.

Categoria Mirim A

3º lugar: Emanuelly Vitória Mariane dos Santos

2º lugar: Heloisa Paloski Bohn

1º lugar: Manuela da Cruz Patzlaff

Categoria Mirim B

3º lugar: Valentina Balestrin

2º lugar: Eloisa Valentina Muneveck

1º lugar: Ester dos Santos Ferreira

Categoria Infantojuvenil

3º lugar: Felipe Soares da Rosa

2º lugar: Kemelly Rayane Weigner da Silva

1º lugar: Joelma Lopes

Categoria Juvenil

3º lugar: Samuel Mariane dos Santos

2º lugar: Belen A. Carolina Marin Brito

1º lugar: Erick Kauan Lima dos Santos

A Secretaria Municipal de Educação agradece a todos os envolvidos na realização do festival — alunos, professores, jurados, equipes de apoio, familiares e comunidade em geral — pelo apoio e participação. Juntos, seguimos fortalecendo a cultura e celebrando os talentos do nosso município.