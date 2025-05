Érica Szerwieski conquista vice-campeonato estadual em Porto Alegre

Com informações do Clicportela

O resultado reforça a qualidade dos atletas portelenses em competições regionais e estaduais, além de destacar a importância do incentivo ao esporte desde as categorias de base. O desempenho de Érica é motivo de orgulho para o município e inspiração para outros jovens atletas.

A conquista é inédita para o município de Tenente Portela e para toda a região, evidenciando o talento e a dedicação da atleta, que se destacou mesmo competindo com adversárias mais experientes. Érica recebeu apoio de seus familiares durante o evento e foi orientada pelo treinador Alcimar Henrique Winck da Silva, com a preparação física a cargo de Zaca Robinson Girardi.

A jovem atleta portelense Érica Devia Szerwieski, de apenas 14 anos, conquistou no sábado, 17, o vice-campeonato estadual de atletismo na prova dos 800 metros, categoria adulta. A competição foi realizada na tradicional pista da Sogipa, no Estádio José Carlos Daudt, em Porto Alegre.

