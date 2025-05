Bombeiros Voluntários inauguram nova sede e realizam primeira formatura

No sábado, 17 de maio, os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela viveram um momento histórico com a inauguração oficial da nova sede da corporação, a realização da primeira formatura de bombeiros voluntários do município e a comemoração dos três anos de atuação da instituição.

O evento reuniu autoridades, familiares, apoiadores e membros da comunidade, consolidando um marco significativo para o voluntariado e o serviço de proteção e socorro no município. A nova base representa um avanço importante na estrutura de atendimento, oferecendo melhores condições de trabalho aos voluntários e mais segurança à população.

Além da emoção da formatura da primeira turma de bombeiros formados em Tenente Portela, a cerimônia foi marcada por uma excelente notícia: o anúncio de duas emendas parlamentares destinadas à instituição, que vão fortalecer ainda mais o trabalho dos voluntários.

O Deputado Federal Sanderson (PL), representado pela assessora Indaiara Wisniewski, confirmou a destinação de recursos à corporação. Também foi anunciada uma emenda do Deputado Federal Márcio Biolchi (MDB), comunicada pelo vereador Luciano Berta Filipin. Ambas as emendas serão viabilizadas por meio do município de Vista Gaúcha, parceiro fundamental da iniciativa.

Durante a solenidade, os Bombeiros Voluntários expressaram gratidão à comunidade, às autoridades e aos parlamentares pelo constante apoio. "Cada conquista é fruto da união e da confiança da nossa comunidade. Seguimos firmes com o propósito de servir com dedicação e responsabilidade", destacou a coordenação da corporação.

A inauguração, a formatura e o reconhecimento político reafirmam o papel essencial dos bombeiros voluntários e fortalecem o espírito de solidariedade e compromisso com a vida em Tenente Portela e região.