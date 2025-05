Município abre seleção para contratações temporárias em secretarias municipais

A Prefeitura de Tenente Portela publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, com o objetivo de formar cadastro reserva para contratações temporárias em diversas Secretarias Municipais.

As vagas são para carga horária de 20h ou 40h semanais, nos seguintes cargos: Agente de Manutenção e Limpeza Urbana, Agente Visitador do Programa Criança Feliz, Agente Visitador do PIM, Fonoaudiólogo, Técnico de Referência, Mecânico de Máquinas Pesadas, Motorista, Operador de Máquinas, Operador de Motoniveladora e Escavadeira Hidráulica.

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 19 e 23 de maio de 2025, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Tenente Portela, nº 23, Centro. O atendimento será feito no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

O edital completo, com mais informações sobre os cargos e requisitos, está disponível no site oficial da Prefeitura:

https://www.tenenteportela.rs.gov.br/concurso/categoria/80/pss-n-00012025-quadro-geral-/

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela