Comissão debate concessão do título de Cidade da Fé ao município de São João do Cariri (PB)

Ele acrescenta que pretende apresentar projeto de lei que reconheça oficialmente em âmbito nacional o município de São João do Cariri como “Cidade da Fé”. A realização de audiências públicas é uma das exigências previstas na legislação em vigor para propostas desse tipo.

"Além da tradicional festividade católica, São João do Cariri também promove a Semana da Cultura Evangélica, celebrada no mês de novembro, demonstrando o ecumenismo e a diversidade religiosa que enriquecem sua identidade cultural", ressalta o parlamentar.

O parlamentar afirma que São João do Cariri é uma das cidades mais antigas da Paraíba e se destaca por sua profunda tradição religiosa, especialmente com a Festa de Nossa Senhora dos Milagres, que ocorre há mais de 170 anos e atrai cerca de 100 mil de fiéis anualmente.

O debate atende a pedido do deputado Romero Rodrigues (Podemos-PB) e será realizado no plenário 5, às 15 horas.

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (21) a concessão do título de Cidade da Fé ao município de São João do Cariri (PB).

