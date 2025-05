Marcos do Val diz que foi reconhecido como vítima de perseguição política

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (19), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) anunciou que a União Interparlamentar (UIP), organização internacional que reúne parlamentos de 181 países, emitiu uma decisão unânime reconhecendo que ele é alvo de perseguição política no Brasil. Segundo o parlamentar, “é a primeira vez que um órgão internacional reconhece oficialmente um caso como o dele".

O senador informou ainda que a UIP enviará ao Brasil uma comissão especial para verificar se ele continua sendo alvo das violações investigadas. Marcos do Val reiterou que as medidas do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), adotadas contra ele, violam a Constituição e o impedem de exercer plenamente seu mandato.

— Sigo censurado, com as minhas redes bloqueadas, sem receber salário, sem acesso ao passaporte diplomático. A UIP emitiu uma decisão unânime de seus 181 Parlamentos. Não são parlamentares. Parlamentos que juntos representam mais de 46 mil parlamentares pelo mundo hoje em atividade — afirmou.

O senador destacou que sua situação ganhou repercussão internacional e foi noticiada por veículos de comunicação comoThe New York Times,The Washington Post,BBC Mundo,Reuters,El País, entre outros. Também citou plataformas acadêmicas e organizações de direitos humanos, comoHuman Rights Watch,Freedom HouseeRepórteres sem Fronteiras, que registraram seu caso. Segundo ele, parlamentares de diversos países, incluindo Estados Unidos, Espanha, Itália, El Salvador, Paraguai e Uruguai, reconheceram publicamente que sua trajetória representa um símbolo global de perseguição política.

— Hoje sou oficialmente o único parlamentar do Brasil reconhecido internacionalmente como vítima de perseguição política. Eu me tornei um símbolo global de perseguição política. Isso não é crédito, isso é demérito. A pergunta é: por que só a imprensa nacional se recusa a reconhecer isso? Está no site desse órgão. Entrem lá, verifiquem o ano, o tamanho, para vocês não dizerem que não tinham informações.