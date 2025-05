Comissão de Cultura promove debate sobre ferramenta de dados abertos do governo federal

A audiência integra o “Expresso 168”, espaço permanente de diálogo e fiscalização das políticas públicas, na forma de encontros com gestores, produtores e artistas de todas as linguagens para debater a política cultural.

A reunião ocorre às 13h30, no plenário 10.

O Transferegov é uma ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a outros órgãos.

