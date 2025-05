Paulo Paim saúda Campanha da Fraternidade 2025, da CNBB

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (19), o senador Paulo Paim (PT-RS) saudou a Campanha da Fraternidade de 2025, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) com o tema "Fraternidade e Ecologia Integral".

— Essa iniciativa nos convida a uma profunda conversão espiritual e ao comprometimento com a proteção do meio ambiente, com a dignidade humana e com a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

O senador explicou que a ecologia integral reconhece a relação entre o meio ambiente, a economia, a cultura e a dignidade humana, propondo um modelo de desenvolvimento que respeite os direitos de todas as criaturas e promova o bem comum. Para Paim, o cuidado com os biomas brasileiros (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica) precisa estar alinhado com a promoção da justiça social e da inclusão.

— Estamos diante de uma crise socioambiental sem precedentes em que o grito dos pobres e o clamor da terra se entrelaçam em busca por justiça.

Paim afirmou que o combate aos crimes ambientais deveria ser prioridade no Brasil, com políticas públicas que incentivem o manejo sustentável, a educação ambiental e a transição para uma economia de baixo carbono.

— Cada bioma representa não apenas um ecossistema, mas também um modo de vida, uma cultura e uma história que precisam ser preservados. Desmatamentos, queimadas e exploração predatória colocam em risco não apenas a diversidade, mas também a sobrevivência de povos originários e de comunidades tradicionais, sejam quilombolas, sejam indígenas, como também das futuras gerações.

O senador acrescentou que as consequências da degradação ambiental atingem de maneira mais grave as populações idosas, as pessoas com deficiência, a população negra, as crianças e os jovens de comunidades periféricas.

— A verdadeira justiça socioambiental requer que nossas políticas de proteção ambiental sejam inclusivas e considerem as especificidades de cada grupo. Precisamos, assim, garantir acesso à água potável, ao saneamento básico, à saúde de qualidade e à moradia digna.

Gripe aviária

Paim também afirmou que o governo federal e o governo do Rio Grande do Sul estão empenhados na contenção do vírus da gripe aviária, recentemente descoberto no estado. Ele disse que é a primeira vez que o vírus aparece entre aves comerciais no Brasil, o que impactou a exportação brasileira de frango.

— A vigilância permanece constante, com ações de monitoramento em todas as propriedades, permitindo, assim, a adoção de medidas preventivas e a mobilização de recursos, para conter a disseminação da gripe aviária. Foram suspensas exposições, feiras, torneios e outros eventos que envolvam a aglomeração de aves, além de restringida a criação de aves.