CPI não contribui para investigações sobre INSS, diz Humberto Costa

Ao discursar em Plenário nesta segunda-feira (19), o senador Humberto Costa (PT-PE) destacou os esforços do governo federal para resolver a questão dos descontos indevidos em benefícios do INSS. Ele atribuiu o surgimento dessas fraudes àomissão durante o governo de Jair Bolsonaro eargumentou que uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre o assunto é desnecessária.

Segundo Humberto,as instituições do Estado estão atuando para identificar e punir os responsáveis pelo esquema criminoso.

—A maior operação do ano, feita coordenadamente entre a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União, desarticulou o esquema e sustou todos os descontos. Até os quase R$ 300 milhões que já tinham sido retirados [descontados] em abril serão restituídos aos aposentados e pensionistas na folha de maio. A Advocacia-Geral da União pediu àJustiça o imediato bloqueio dos bens das associações envolvidas, dos bens de seus dirigentes, a quebra dos seus sigilos bancários e de cartões de crédito, bem como a apreensão dos seus passaportes para evitar qualquer fuga do país.

Humberto associou os descontos irregulares a um afrouxamento dos controles que teria ocorrido no governo anterior sobre autorização para descontos em folha. Ele afirmou que os servidores que denunciaram o esquema durante a gestão Bolsonaro foram “perseguidos e ameaçados”. Além disso, ele avalia que uma CPI será mero “instrumento de guerra política” para gerar repercussão em redes sociais, mas sem utilidade para o avanço das investigações.

O senador acusou a extrema direita de usar a CPI para desviar a atenção do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele previu que, se a CPI for instalada, o bloco de apoio ao governo vai “desmascarar aqueles que querem fazer discurso de moralismo” e defender o trabalho sério das instituições.

Em apartes, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) declarou que os meios de comunicação revelaram o escândalo do INSS e questionou os motivos da demissão do ministro da Previdência, Carlos Lupi, enquanto senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou que Bolsonaro queria a Polícia Federal “para ser só sua”.