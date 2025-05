Um ano após enchente, Escola Américo Braga marca reconstrução com descerramento de placa

Um ano após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e transformaram a rotina de milhares de pessoas, a Escola Estadual de Ensino Médio Américo Braga, em Eldorado do Sul, viveu, nesta segunda-feira (19/5), uma manhã de homenagens, reencontros e memórias. O evento celebrou a reconstrução da escola e eternizou o momento vivido por meio do descerramento de uma placa que será instalada na altura atingida pela água em 2024 – um marco simbólico de resistência, aprendizado e união.

Com 74 anos de história, a Américo Braga é uma das escolas mais tradicionais do município e foi duramente impactada pela tragédia do ano passado. Desde então, governo do Estado, professores, estudantes e famílias vêm reconstruindo não apenas o espaço físico, mas também os laços afetivos e a força da comunidade escolar.

Durante o evento, os alunos protagonizaram jograis que contaram a trajetória da escola, homenagearam colegas e educadores e refletiram sobre as marcas deixadas pela enchente. Também houve declamação de poesias e apresentações artísticas ligadas à cultura gaúcha, levando emoção ao público presente.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, valorizou o protagonismo dos alunos e a união de todos na superação da tragédia. Ela também ressaltou a importância de transformar a dor em aprendizado e esperança.“É por vocês que estamos aqui. Resiliência não é só superar. É resistir, adaptar e sair melhor e mais forte. A escola é um espaço de convivência, onde se aprende português e matemática, mas também empatia, respeito e colaboração”, afirmou. Por fim, deixou uma mensagem de força: “2024 é um ano para jamais se esquecer, mas também um futuro para sempre lembrado”.

A diretora Adriana também compartilhou lembranças marcantes do período da enchente e relembrou o esforço coletivo da equipe escolar durante os momentos mais difíceis. Ela ressaltou como a escola, mesmo em meio ao caos, manteve sua missão de acolher, ensinar e reconstruir. “Reconstruir não foi só levantar paredes. Foi reconstruir laços, memórias e confiança. Cada gesto de solidariedade era um tijolo na reconstrução emocional da nossa comunidade. Hoje, ao descerrar essa placa, não lembramos só da dor – reafirmamos a nossa força. Estamos vivos, estamos aqui. E queremos sorrir juntos novamente”, disse.

Compromisso com o futuro e educação resiliente

A secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, destacou a força coletiva que tem movido o Rio Grande do Sul desde as enchentes. Para ela, o que diferencia o Estado é justamente essa capacidade de união entre governo, entidades e sociedade. “São os parceiros, os colaboradores e a comunidade que se unem para enfrentar momentos tão difíceis. E é isso que nos fortalece”, afirmou. Ela lembrou o desafio de reconstruir mais de mil prédios públicos, incluindo escolas, e reforçou o compromisso com o futuro: “Estamos transformando a infraestrutura escolar no Estado. Queremos escolas que resistam, que acolham, que inspirem, porque vocês são o futuro. Sonhem o máximo que puderem e corram atrás dos seus sonhos”, concluiu.

Os estudantes Raquel de Lima e Pedro Henrique Carvalho, ambos do terceiro ano do Ensino Médio, ressaltaram que o evento marca não só a superação, mas também a união e a esperança renovada da comunidade escolar. Raquel destacou o acolhimento recebido durante o período mais difícil. “Ficamos muito abalados, mas fomos muito acolhidos pela escola, pelos professores e pela comunidade. Isso nos ajudou a passar por tudo”, disse. Pedro ressaltou o simbolismo do momento e a importância das parcerias na reconstrução: “Ver nossa escola forte e resiliente, com o apoio da Secretaria da Educação, do governador, da prefeitura e da nossa diretora Adriana, é motivo de muita alegria”.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade. O projeto Escolas Resilientes tem como objetivo preparar toda a comunidade escolar – incluindo estudantes, educadores, equipe diretiva e famílias – para enfrentar situações de emergência, promovendo uma cultura de prevenção, cuidado e solidariedade. A Escola Américo Braga tem materializado esse trabalho diariamente, nas salas de aula, nas ações de formação ou nos gestos de apoio mútuo que mantêm viva a essência da escola: ser um lugar de acolhimento e esperança.