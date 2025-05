Projeto contém acordo entre Brasil e Croácia na área de educação

O Brasil mantém acordos internacionais com diversos países e entidades. Pela Constituição, esses instrumentos devem ser aprovados pelo Congresso Nacional.

“A cooperação internacional é um dos pilares para o fortalecimento do ensino de qualidade, da inovação científica e do respeito à diversidade cultural”, disse a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), relatora da proposta na Comissão de Educação.

Além disso, segundo o governo, o acordo deverá permitir a participação de estudantes, docentes e pesquisadores em programas, projetos e eventos desenvolvidos por ambas as partes, incluindo programas de bolsas de estudo.

Segundo a exposição de motivos apresentada pelo governo brasileiro, o acordo promoverá a cooperação bilateral, mediante o intercâmbio de informações sobre sistemas educacionais e de boas práticas em políticas públicas no setor.

