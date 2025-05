Obras de calçamento beneficiam moradores de duas vias em Derrubadas

A Prefeitura de Derrubadas segue investindo na melhoria da infraestrutura urbana com a pavimentação de trechos das ruas Orlando Mülbeier e Professor Plínio Geroldini, totalizando 1.603 metros quadrados de calçamento com pedras irregulares de basalto.

As obras fazem parte de um conjunto de ações que buscam proporcionar mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida à população. A Rua Professor Plínio Geroldini já teve a pavimentação concluída, faltando apenas os ajustes no escoamento pluvial. Já a Rua Orlando Mülbeier está com as obras em fase inicial.

O valor total do investimento é de R$ 149.500,00, provenientes de recursos próprios do município, o que reforça o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento urbano.

Para o prefeito Miro Mülbeier, a iniciativa representa um avanço significativo:

“Essa iniciativa visa melhorar a infraestrutura urbana da cidade, proporcionando mais qualidade de vida, segurança e valorização imobiliária aos moradores das vias contempladas, além de garantir acesso facilitado às demais ruas e aos estabelecimentos do centro da cidade.”