Planejamento e inovação marcam encontro pedagógico na Escola Novo Horizonte

A iniciativa reforça o compromisso da escola com a qualificação constante dos profissionais da educação e o fortalecimento das práticas pedagógicas que favorecem o desenvolvimento integral dos estudantes.

Durante o encontro, os docentes participaram de uma formação pedagógica conduzida pelo professor Vianei Luis Hammerschmitt, que abordou o tema "Consistência Pedagógica no Hibridismo Escolar". A pauta buscou aprofundar o debate sobre a integração eficaz de metodologias híbridas no processo de ensino-aprendizagem.

Na segunda-feira, 19, a Escola Novo Horizonte, localizada no município de Barra do Guarita, realizou uma parada pedagógica, proporcionando aos educadores um momento de reflexão, troca de experiências e planejamento para o segundo trimestre letivo.

