Obras de pavimentação avançam no Bairro Esperança

A Prefeitura de Miraguaí está dando continuidade às obras de infraestrutura no Bairro Esperança, onde está sendo realizada a aplicação de brita graduada, etapa que antecede a pavimentação asfáltica das vias.

Desde o início da atual gestão, o bairro tem recebido atenção especial, com a execução de duas ruas já asfaltadas e, agora, o avanço para mais uma fase do projeto de pavimentação. A brita está sendo aplicada sobre a camada de rachão, formando uma base sólida que receberá meios-fios e, posteriormente, o asfalto definitivo.

A iniciativa atende a uma demanda antiga da comunidade local, com o objetivo de melhorar a acessibilidade, segurança e qualidade de vida dos moradores. As obras são conduzidas com o apoio das secretarias municipais envolvidas, dentro do cronograma de melhorias previsto pela administração.

Além do Bairro Esperança, a prefeitura também estuda ações semelhantes em outras regiões da cidade, como o Bairro Braga, que apresenta necessidade de investimentos em saneamento e infraestrutura viária.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7