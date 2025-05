Augusto Mergen, de 14 anos, representa Vista Gaúcha e sobe ao pódio em Buenos Aires

O jovem Augusto Rodrigues Mergen, de 14 anos, representou o município de Vista Gaúcha no Campeonato Intermunicipal ITMC de Taekwondo, realizado recentemente em Buenos Aires, na Argentina. Integrante da oficina de Taekwondo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, Augusto conquistou duas medalhas: uma de ouro e outra de bronze, resultado que enche de orgulho a comunidade vista-gauchense.

A participação do atleta foi viabilizada com apoio da Administração Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, que custeou todas as despesas da viagem. A iniciativa integra os investimentos realizados em projetos voltados ao esporte e à formação cidadã de crianças e adolescentes.

O instrutor da oficina, Mestre Luís Carlos Pimentel, é reconhecido pelo trabalho técnico e educacional desenvolvido com os alunos, contribuindo para o desempenho e o desenvolvimento pessoal dos participantes, como no caso de Augusto.

A mãe do atleta, Cleunice Rodrigues de Oliveira, acompanhou o filho durante toda a viagem e foi uma das principais incentivadoras da participação no evento, contribuindo de forma significativa para o bom desempenho do jovem nas competições.

A conquista de Augusto Mergen é um exemplo dos resultados positivos alcançados com o incentivo ao esporte e com o fortalecimento de políticas públicas voltadas à juventude.

Com informações da Rádio A Verdade