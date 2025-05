Estado realiza novo repasse da bolsa mensal do programa Todo Jovem na Escola

O governo do Estado efetuou, nesta terça-feira (20/5), o depósito da bolsa regular mensal do programa Todo Jovem na Escola, referente à frequência do mês de abril. O repasse beneficia 81.873 estudantes em todo o Rio Grande do Sul, com um investimento de R$ 13.010.775.

Destinado a alunos do Ensino Médio da Rede Estadual em situação de vulnerabilidade social, o programa Todo Jovem na Escola tem como objetivo incentivar a permanência e a conclusão dos estudos, contribuindo diretamente para a redução da evasão escolar. Os pagamentos são realizados de março a dezembro.

Como funciona o programa Todo Jovem na Escola

Para receber o benefício, é necessário que o estudante esteja regularmente matriculado no Ensino Médio da rede pública estadual e pertença a uma família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até R$ 660. Além disso, é preciso manter frequência escolar mínima de 75% e participar de avaliações e provas diagnósticas. Os valores são depositados diretamente em um cartão de débito individual, fornecido a cada aluno contemplado.

O programa contempla diferentes faixas de valores, conforme o perfil do estudante:

R$ 150 mensais para alunos do Ensino Médio regular;

R$ 225 mensais para estudantes de escolas de Tempo Integral ou matriculados em Cursos Técnicos Integrados.

Ao final de cada ano letivo, os beneficiários ainda recebem um valor extra, equivalente a duas parcelas mensais, depositado em uma espécie de conta poupança vinculada ao cartão do programa. Os estudantes podem optar por resgatar 25% desse montante a cada ano ou acumular o valor total para retirada ao concluir o Ensino Médio.

Criado durante o período da pandemia de covid-19, o Todo Jovem na Escola é uma política pública coordenada pelo Gabinete de Projetos Especiais, em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), reafirmando o compromisso do Estado com a educação, o acesso e a permanência dos jovens nas salas de aula.