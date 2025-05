Na CI, Renan Filho destaca investimentos para escoar produção

— Sabemos o que fazer da porteira para dentro. Produzimos muito, com qualidade. Nosso desafio é da porteira para fora. Um dos setores que mais cria dificuldade para esse Brasil que produz é o próprio setor de infraestrutura — pontuou.

A audiência foi solicitada pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO) e contou com a participação do presidente da comissão, senador Marcos Rogério (PL-RO), que alertou que o gargalo está fora dos pontos de produção.

O ministro ressaltou também a relevância estratégica do Brasil na segurança alimentar global e a necessidade de infraestrutura que garanta o escoamento da produção agropecuária.

Renan apresentou a nova política de concessões rodoviárias, que prevê tarifas menores, pedágios eletrônicos (free flow) e estímulo à contratação local. No setor ferroviário, ele destacou os investimentos na Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) e no projeto da Ferrogrão.

— O governo tem destravado obras aguardadas há décadas. O Brasil voltou a investir em infraestrutura com foco na eficiência, inclusão e sustentabilidade — resumiu.

