Município recebe R$ 100 mil em recursos federais

A iniciativa reforça a parceria entre o município e seus representantes legislativos, evidenciando o compromisso com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

O prefeito Claudemir Locatelli agradeceu a visita da assessora e ressaltou a importância dos recursos destinados pelo deputado. “Esses investimentos são fundamentais para qualificar os serviços de saúde e garantir mais segurança à nossa população. Agradecemos ao deputado Sanderson pela atenção e compromisso com Vista Gaúcha e região”, destacou o prefeito.

Do montante total, R$ 50 mil serão investidos diretamente na área da saúde de Vista Gaúcha, com o objetivo de atender às demandas locais e fortalecer os serviços oferecidos à população. Os outros R$ 50 mil foram destinados aos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, que utilizarão os recursos na aquisição de materiais e equipamentos essenciais para o atendimento de ocorrências e a melhoria da infraestrutura da corporação.

Na manhã desta terça-feira, 20, a Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha recebeu a visita de Indaiara Wisniewski, assessora regional do deputado federal Sanderson. Durante o encontro, foi anunciado o repasse de R$ 100 mil em recursos destinados ao município e à região.

