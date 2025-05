Atletas do CRAS Vida Nova conquistam medalhas na Argentina

Neste final de semana, os alunos Emili Vitória Wagner, Enrik Gabriel da Cruz de Oliveira, Davi Lucas Paiano, João Vitor de Lima, Stefani Wagner Saldanha, Jeniffer Gabriela da Cruz Schumann e Ewillin Brayana Wessoloski Pereira da Cruz, participantes da oficina de Taekwondo do CRAS Vida Nova, representaram o município de Barra do Guarita no Campeonato Internacional de Taekwon-do ITF, realizado em Buenos Aires, na Argentina.

As oficinas de Taekwondo, oferecidas pelo CRAS, contam com o apoio da Administração Municipal, que tem investido continuamente em ações voltadas às crianças e adolescentes da comunidade.

Os atletas obtiveram resultados expressivos na competição:

Emili Vitória Wagner

1º lugar – Luta

1º lugar – Forma

1º lugar – Luta 1º lugar – Forma Jeniffer Gabriela da Cruz Schumann

1º lugar – Luta

2º lugar – Forma

1º lugar – Luta 2º lugar – Forma Enrik Gabriel da Cruz de Oliveira

2º lugar – Luta

3º lugar – Forma

2º lugar – Luta 3º lugar – Forma Davi Lucas Paiano

1º lugar – Luta

3º lugar – Forma

1º lugar – Luta 3º lugar – Forma Stefani Wagner Saldanha

3º lugar – Luta

3º lugar – Forma

3º lugar – Luta 3º lugar – Forma João Vitor de Lima

3º lugar – Luta

4º lugar – Forma

A Administração Municipal e toda a comunidade parabenizam os atletas pelo excelente desempenho, e expressam sua admiração e agradecimento ao Mestre Luis Carlos Pimentel pelo trabalho sério e comprometido que vem realizando com as crianças e adolescentes do município.