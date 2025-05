Governo de Santa Catarina promove seminário para combater o lixo no mar

Foto: Leo Munhoz / SECOM

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semae) realiza nesta quinta-feira, 22, o I Seminário Catarinense para o Combate ao Lixo no Mar, com o objetivo de debater soluções e políticas públicas para enfrentar esse desafio ambiental. O evento contará com a participação de especialistas, gestores públicos, setor privado e sociedade civil e culminará com a assinatura do Pacto de Santa Catarina por um Oceano Limpo, em parceria com a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano.

O seminário terá palestras, painéis técnicos, a apresentação de cases de sucesso e trabalhos em grupo para a construção da Rede Oceano Limpo SC.



O Brasil é o 8º maior poluidor por plástico nos oceanos do mundo e o 1º na América Latina, despejando cerca de 1,3 milhão de toneladas desse material no mar anualmente – o equivalente a 1,3 milhão de carros compactos. Os impactos afetam não só a biodiversidade marinha, mas também atividades econômicas essenciais para Santa Catarina, como a pesca e o turismo, além de representar riscos à saúde humana, já que microplásticos já foram encontrados em peixes consumidos pela população.

Serviço