Motorista sofre acidente e capota veículo na ERS-330

Com informações do Portela Online

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Apesar do impacto, o motorista sofreu apenas escoriações leves. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Santo Antônio.

Segundo informações preliminares, o condutor de um veículo perdeu o controle da direção após uma curva, nas proximidades do distrito de Tronqueiras. O automóvel saiu da pista e capotou.

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta terça-feira, 20, na ERS-330, entre os municípios de Tenente Portela e Miraguaí.

