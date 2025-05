Município promove ação ambiental para recolhimento de eletrônicos usados

A Secretaria convida todos os moradores a participarem da campanha e reforça a importância de dar o destino correto aos resíduos eletrônicos, colaborando para um futuro mais limpo e sustentável no município.

A ação busca evitar que esse tipo de resíduo, que pode conter substâncias tóxicas, seja descartado de forma inadequada no meio ambiente, contribuindo assim para a preservação dos recursos naturais e a saúde pública.

A iniciativa ocorrerá na Praça do Imigrante, das 8h às 16h, e tem como objetivo oferecer à população uma alternativa correta e ambientalmente responsável para o descarte de aparelhos eletrônicos fora de uso.

A Prefeitura de Tenente Portela, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizará no dia 3 de junho de 2025 uma importante ação de sustentabilidade voltada à coleta de resíduos eletrônicos.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.