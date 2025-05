Atletas de Derrubadas brilham na Argentina e garantem vaga no Mundial de Taekwondo

O município de Derrubadas conquistou destaque internacional no último fim de semana ao participar do Champions Internacional de Taekwondo ITMC, realizado em 18 de maio, no Polideportivo Juan Domingo Perón, em Buenos Aires, Argentina. Representando o Brasil com dedicação e disciplina, os atletas André Lucas Ferreira, Emerson Andrei de Moura, Giovane Borges dos Santos e João Vitor Piccinini subiram ao pódio, trazendo importantes medalhas e colocando o nome de Derrubadas entre os destaques do evento, que reuniu competidores de cinco países: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Estados Unidos.

Sob a orientação do Sabum Nim Gabriel Oliveira, Mestre 4º Dan e professor de Taekwondo no município, os atletas tiveram um desempenho exemplar.

Giovane Borges dos Santos conquistou a medalha de ouro (1º lugar) na luta e a medalha de prata (2º lugar) na fórmula.

João Vitor Piccinini garantiu duas medalhas de bronze (3º lugar), nas categorias fórmula e luta.

André Lucas Ferreira também foi premiado com duas medalhas de bronze (3º lugar), nas mesmas categorias.

O mesmo desempenho foi alcançado por Emerson Andrei de Moura, que trouxe outras duas medalhas de bronze para o município.

Graças aos excelentes resultados, os quatro atletas de Derrubadas estão classificados para o Campeonato Mundial de Taekwondo ITMC, que será realizado em outubro, também na Argentina.

A participação no torneio internacional consolida o nome de Derrubadas no cenário esportivo das artes marciais. Os atletas integram a Oficina de Taekwondo oferecida pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas, iniciativa que vem revelando talentos e incentivando a prática esportiva entre crianças e jovens.

A Administração Municipal parabeniza os atletas pelo esforço, talento e espírito esportivo, que são motivo de orgulho para toda a comunidade.