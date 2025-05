Assembleia em Tenente Portela discute criação de cooperativa de turismo

Uma assembleia para a fundação de uma cooperativa de turismo será realizada nesta quinta-feira, 22 de maio, com início previsto para as 19h, no Centro Cultural de Tenente Portela, localizado na Avenida Redenção, 145.

Segundo os organizadores, o evento representa um passo significativo para o fortalecimento do turismo regional e deve reunir participantes, autoridades e representantes da comunidade.

Uma cooperativa de turismo é uma organização formada por pessoas com interesse em atividades turísticas e de lazer, com o objetivo de oferecer serviços de forma mais acessível, prazerosa e educativa. Essas cooperativas podem promover passeios, administrar espaços turísticos, oferecer acomodações e impulsionar o desenvolvimento econômico e social de regiões específicas, contribuindo para a geração de empregos e para a preservação do patrimônio cultural e natural.

Fazem parte da comissão organizadora Carton Cardozo, Jaque Selis Bettio, Jeronimo Thostemberger, Laercio Luis Rasch, Leonardo Siqueira, Luis Felipe Walter e Raiana Maria da Silva.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7