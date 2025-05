Prefeitura amplia frota agrícola com aquisição de semeadora e adubadora

A Prefeitura de Derrubadas investiu na aquisição de uma semeadora e adubadora da marca EICKHOFF, modelo ESG 717 caixa alta, como parte das ações voltadas ao fortalecimento do setor agrícola e ao apoio direto aos produtores rurais do município. O equipamento possui 17 linhas de plantio para pastagens de inverno e verão, sendo adaptado para tratores com potência mínima de 75 cv.

A nova máquina será utilizada na preparação das lavouras dos agricultores que participam dos programas municipais de incentivo à agricultura familiar e à produção de alimentos. O investimento, no valor de R$ 74.000,00, foi realizado com recursos próprios da administração municipal.

De acordo com o prefeito Miro Mulbeier, o objetivo da gestão é modernizar e ampliar a frota de máquinas agrícolas disponíveis aos pequenos e médios produtores, contribuindo para aumentar o rendimento e a eficiência no plantio das pastagens.

O secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Vendruscolo, também destacou a importância da iniciativa:

— Este novo equipamento representa um reforço significativo na infraestrutura agrícola do município, permitindo ampliar e melhorar o atendimento às famílias do campo com mais agilidade e qualidade. A previsão é de que a semeadora já entre em operação nesta safra.