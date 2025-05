Câmara pode votar hoje reajuste de servidores do Executivo

A Câmara dos Deputados pode votar nesta quarta-feira (21) o Projeto de Lei (PL) 1466/25 , que reestrutura carreiras e reajusta os salários de servidores públicos do Poder Executivo federal. A iniciativa substitui a Medida Provisória 1286/24 , publicada no final do ano passado. O Plénário reúne-se hoje a partir das 13h55.

O PL 1466/25 foi encaminhado pelo Poder Executivo em regime de urgência e tranca a pauta de votações.

Segundo o líder do Governo, José Guimarães (PT-CE), o governo está buscando consenso sobre o texto. O secretário de Empreendedorismo Legislativo, deputado Domingos Sávio (PL-MG), disse, no entanto, que há dificuldades de aprovar o projeto.

A pauta do Plenário segue com outros 20 itens, mas a votações não devem avançar até que se conclua a decisão sobre o projeto do reajuste.

Está na pauta, por exemplo o PL 1846/25 que veda, em qualquer circunstância, descontos em folha de pagamento de beneficiários da Previdência, mensalidades de associações ou entidades de aposentados. Os deputados aprovaram ontem o regime de urgência para a proposta , mas ela só deve ter seu mérito aprovado na próxima semana.

Outros itens

Segue na pauta o PL 5669/23 , da deputada Luisa Canziani (PSD-PR) e outros, que cria a Política de Prevenção e Combate à Violência em Âmbito Escolar (Prever), a ser implementada pela União em cooperação e colaboração com estados e municípios.

Outro item que aguarda deliberação é Projeto de Lei 3224/24 , do deputado Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), que cria uma campanha nacional sobre a utilização consciente da tecnologia digital, inclusive jogos eletrônicos e rede social.

Ainda constam da pauta: projeto que permite usar as multas de trânsito para financiar habilitação de motoristas de baixa renda (PL 3965/21); proposta que aumenta as penas por tráfico de animais silvestres ( PL 347/03 ); e o projeto que obriga o registro em cartório da transmissão de bens entre concessionárias de energia ( PL 6234/19 ).