Vice-prefeito participa de mobilização nacional por melhorias nos municípios

O vice-prefeito de Derrubadas, Cristiano Carvalho, acompanhado do assessor jurídico da Prefeitura, John Régis dos Santos, está em Brasília participando da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O evento, considerado a maior mobilização política de gestores públicos do país, é promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e ocorre entre os dias 19 e 22 de maio.

A Marcha reúne milhares de prefeitos, vice-prefeitos e representantes municipais de todo o Brasil, com o objetivo de debater os principais desafios enfrentados pelas administrações locais. Entre os temas centrais desta edição estão o novo pacto federativo, a reforma tributária, a desoneração da folha de pagamento, o financiamento da saúde e da educação, além da sustentabilidade fiscal dos municípios.

Para o vice-prefeito Cristiano Carvalho, a participação no evento reforça o compromisso da gestão com o fortalecimento do municipalismo.

— Participar da Marcha é uma oportunidade de buscar soluções concretas para os desafios que enfrentamos diariamente nos municípios. É nos gabinetes municipais que as demandas da população chegam primeiro, e por isso é essencial estarmos presentes nesses debates — destacou.

Durante a programação, Cristiano e o assessor jurídico visitaram o estande do Sistema Aprende Brasil, onde reforçaram a parceria entre o município de Derrubadas e a instituição, dialogando sobre projetos e ações conjuntas voltadas à educação.

A agenda da Marcha inclui painéis com ministros, parlamentares, técnicos e especialistas em gestão pública, além de atividades voltadas à capacitação e atualização dos gestores. Nos próximos dias, a comitiva de Derrubadas seguirá acompanhando os debates e articulando apoios para projetos de interesse do município.