Governo atualiza lista de países que bloquearam frango do Brasil; Jordânia e Filipinas foram incluídos

O Ministério da Agricultura atualizou nesta quarta-feira (21) a lista de países que deixaram de receber carne de frango do Brasil, depois do primeiro registro de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil, identificado no Rio Grande do Sul, na última quinta-feira (15).

Na nova atualização, Jordânia e Filipinas foram incluídos na lista de embargo às exportações de frango de todo o Brasil. Veja abaixo lista completa.

Alguns bloqueios valem para a produção do setor em todo o país e outros são mais localizados.

Quando a restrição acontece apenas para a cidade de Montenegro, onde fica a granja em que houve a contaminação, não há impacto comercial porque ali não existem exportadores, segundo o governo. É o caso da Arábia Saudita e do Japão.

O Brasil é o maior exportador de frango do mundo. As restrições são feitas para evitar a contaminação de granjas de outros países, mas não há risco no consumo de carne de frango e ovos.

Na segunda-feira (19), o ministério já tinha prometido que divulgaria essa lista completa com todos os embargos e os tipos de bloqueios em cada destino. Ao todo, o Brasil exporta frango para cerca de 160 países.

Por que países suspenderam compra, se não há risco para consumo?

Como o Brasil busca evitar novos casos de gripe aviária?

Países/blocos com restrições à carne de frango do Brasil

Restrição a carne de aves de todo o Brasil:

África do Sul

Argentina

Bolívia

Canadá

Chile

China

Coreia do Sul

Filipinas

Iraque

Jordânia

Malásia

Marrocos

México

Paquistão

Peru

República Dominicana

Sri Lanka

Timor-Leste

União Eurasiática (Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão, exceto Cazaquistão)

União Europeia

Uruguai

Restrição a carne de aves do Rio Grande do Sul:

Bahrein

Bósnia e Herzegovina

Cazaquistão

Cuba

Macedônia

Montenegro

Reino Unido

Tajiquistão

Ucrânia

Restrição local (Montenegro-RS, que não tem exportadores):

Arábia Saudita

Japão