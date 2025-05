Feijoada Solidária em formato drive-thru será realizada pela Appata no dia 7 de junho

A Associação de Proteção aos Animais de Tenente Portela (Appata) promove no sábado, dia 7 de junho de 2025, uma Feijoada Solidária em formato drive-thru, com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção das atividades da entidade e o cuidado com os animais resgatados.

O valor da porção é de R$ 35,00, e inclui feijoada individual, farofa caseira e laranja. A retirada dos pratos será realizada entre 11h30min e 13h, no Salão Martin Luther, localizado em frente à CooperA1, em Tenente Portela.

As fichas podem ser adquiridas antecipadamente com as voluntárias da diretoria da Appata ou solicitadas pelo direct das redes sociais da entidade.

Todo valor arrecadado será destinado à continuidade do trabalho de proteção, alimentação, tratamento veterinário e abrigo dos animais atendidos pela associação.

A comunidade está convidada a participar e colaborar com a causa. “Cada porção vendida representa um gesto de solidariedade que faz a diferença na vida dos animais sob nossos cuidados”, destacam os organizadores.