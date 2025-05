Emendas indicadas por Maria do Rosário serão entregues em cerimônia oficial

Os recursos destinados beneficiarão o Território Pachamama e o Hospital Santo Antônio, contribuindo para o fortalecimento de ações voltadas à saúde e ao desenvolvimento social no município.

A Articulação AVANTE do Partido dos Trabalhadores (PT) de Tenente Portela convida a comunidade para participar da cerimônia de entrega de emendas parlamentares indicadas pela deputada federal Maria do Rosário e repassadas pelo deputado estadual Leonel Radde.

