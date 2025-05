CCJ aprova projeto que declara Pixinguinha e Lupicínio Rodrigues patronos da MPB

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou, em caráter conclusivo, projeto de lei que declara os músicos Pixinguinha e Lupicínio Rodrigues patronos da Música Popular Brasileira. O texto aprovado é o Projeto de Lei 2151/19, do Senado, que seguirá para sanção presidencial caso não haja recurso para votação no Plenário.

A relatora, deputada Chris Tonietto (PL-RJ), lembrou que inicialmente a proposta apenas homenageava Lupicínio Rodrigues, mas uma emenda no Senado incluiu Pixinguinha, nome artístico de Alfredo da Rocha Vianna Filho.

Pixinguinha

Pixinguina nasceu no Rio de Janeiro em 4 de maio de 1897 e morreu em 17 de fevereiro de 1973, também no Rio. Compositor, arranjador, maestro, flautista e saxofonista, ele popularizou o choro com sucessos como "Carinhoso", "Glória" e "Lamentos".

Lupicínio

Lupicínio Rodrigues nasceu em Porto Alegre, em 16 de setembro de 1914, e sempre viveu no Rio Grande do Sul até morrer, em 27 de agosto de 1974. Compôs e interpretou centenas de canções, fazendo sucesso ao expressar amores mal resolvidos em clássicos como "Felicidade".