Plenário confirma Baena Soares para embaixada brasileira na Alemanha

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (21), a indicação do diplomata Rodrigo de Lima Baena Soares para o cargo de embaixador do Brasil na Alemanha ( MSF 3/2025 ). Foram 41 votos a favor e apenas um contrário, além de uma abstenção.

O nome de Baena Soares já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) no dia 22 de abril. A indicação do diplomata na CRE foi relatada pela senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Pós-graduado em Administração Pública pela Escola Nacional de Administração de Paris, Baena Soares ingressou na diplomacia em 1987. No ano de 2015, alcançou o posto de ministro de primeira classe por merecimento. Entre as funções já exercidas, foi chefe das embaixadas brasileiras em Maputo ( Moçambique), Lima (Peru) e Moscou (Rússia), posto que ocupa atualmente.