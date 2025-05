Defesa Civil de Miraguaí participa de formação regional sobre emergências

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

A programação inclui palestras, oficinas e atividades teóricas, e integra a política estadual de qualificação técnica para os municípios, promovida pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

O evento está sendo realizado no auditório da URI e contempla os módulos III e IV do programa estadual de capacitação, reunindo agentes municipais e profissionais envolvidos na gestão de emergências e desastres.

A Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC 7), com sede em Frederico Westphalen, deu início na quarta-feira, 21 de maio, ao Curso Básico de Proteção e Defesa Civil, com encerramento previsto para esta quinta-feira, 22.

