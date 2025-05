Centro Estadual de Treinamento Esportivo oferece atividades para a comunidade no Dia do Desafio

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) se junta à mobilização mundial do Dia do Desafio e promove, na quarta-feira (28/5), a partir das 8h, uma programação especial com diversas atividades gratuitas para a comunidade no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre. O Dia do Desafio é uma data para celebrar a prática esportiva e os cuidados com a saúde.

Localizado no bairro Menino Deus, o Cete é um dos três espaços em Porto Alegre que receberá atrações do evento que, em 2025, completa 30 anos de sua realização no Brasil. O Dia do Desafio é uma ação mundial, com o intuito de estimular a população a adotar medidas saudáveis e incentivar o esporte em prol da saúde e do bem-estar físico e mental.

O secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, reafirmou o objetivo do evento e destacou as características acolhedoras do Cete, ao convidar a comunidade. "Será um dia de muito esporte e inclusão no nosso Cete. O esporte é bom para a nossa saúde física e mental, além de ser um lazer para toda a família. O esporte transforma vidas e fortalecer a prática esportiva sempre foi um dos focos principais do nosso trabalho", ressaltou o titular da pasta.

As ações começam às 8h, com um aulão especial de circuito funcional ao ar livre, caminhada esportiva, corrida orientada e basquete lúdico. Às 10h, começará o percurso chamado “Caminhando e Limpando”, uma caminhada ecológica pelo bairro Menino Deus. Às 14h, haverá treino funcional para idosos. Ao longo do dia, muitas outras atividades serão realizadas, incluindo oficinas oferecidas pelas federações esportivas, como: atletismo (arremessos, corridas e saltos), ginástica artística, judô, kickboxing, muay thay, boxe e levantamento de peso.

Para reforçar o compromisso da Secretaria do Esporte e Lazer com a inclusão, o Instituto Viva Esporte estará no local para disponibilizar a vivência do paradesporto, com experimentação do paratletismo, nas provas de campo e pista. Em atenção ao público infanto-juvenil, o Programa Esporte e Lazer em Movimento, da SEL, oferecerá diversas atividades, como piscina de bolinhas, cama elástica, oficina de pintura e distribuição de pipocas e guloseimas. Além das atividades oferecidas pelo Cete, a Central Única de Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa-RS) estará presente no evento e promoverá atividades de zumba, boxe e mais uma atividade de funcional para idosos.

A diretora do Cete, Nathalia Lauermann, reforçou a importância do evento e a expectativa de que todos os públicos estejam presentes. “Teremos atividades do início da manhã até o entardecer, para pessoas de todas as idades e que praticam esportes com frequências diferentes, além de promover a reaproximação de pessoas que não praticam esporte há algum tempo. Vai ser mais um momento de integração, para que as pessoas desenvolvam suas potencialidades no esporte e tudo que ele traz de benefícios.”

Além do esporte, o evento contará com ações solidárias e de cuidados com a saúde. O Sesc promoverá a campanha de arrecadação de leite, que coleta o produto a partir de doações e distribui por meio do Programa Mesa Brasil. A Faculdade Estácio, outra parceira do evento, disponibilizará serviços de avaliação nutricional, aferição de pressão e oficina de primeiros socorros, em estandes que serão montados no local para receber os presentes.

O diretor do Sesc Azenha, Edson Domingues, explicou a evolução do Dia do Desafio e a parceria com o governo do Estado. “A gente procura fazer atividades para que as pessoas pratiquem pelo menos 15 minutos de atividades físicas, para estimular hábitos saudáveis. O Cete é sempre parceiro nas atividades e a programação desse ano estará fantástica.”

Dia do Desafio no Cete

Rua Gonçalves Dias, 700 - Bairro Menino Deus, Porto Alegre

Programação

8h:

Aulão especial de circuito funcional

Caminhada esportiva

Corrida orientada

Basquete lúdico

10h: Caminhando e Limpando - Caminhada ecológica pelo bairro Menino Deus

A partir das 14h: Treino funcional para idosos

A partir das 14h: Vivências em paradesporto

Instituto Viva Esporte disponibiliza a atividade, com experimentação do paratletismo, nas provas de campo e pista.

Atrações ao longo do dia

Oficinas das federações esportivas

Atletismo (arremessos, corridas e saltos), ginástica artística, judô, kickboxing, muay thay, levantamento de peso

Serviços da Faculdade Estácio

Avaliação Nutricional

Aferição de pressão

Oficina de primeiros socorros

Espaço de recreação para crianças

Campanha de arrecadação de leite