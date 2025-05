Líderes partidários definem pauta do Plenário para a próxima semana

“Na próxima semana, teremos votações de segunda a quinta. Segunda e quinta, votações pelo aplicativo Infoleg, e na terça e quarta, presencial. O presidente fez um apelo para que os líderes fiquem no Plenário para agilizar as votações”, afirmou o líder.

Mais agilidade Segundo o líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), existem 48 propostas remanescentes que precisam ser deliberadas pelo Plenário. Guimarães afirmou que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) solicitou mais agilidade nas votações.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.